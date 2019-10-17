استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم، بمشيخة الأزهر، وفدا من دولة سنغافورة، برئاسة الدكتور محمد فطريش، مفتي جمهورية سنغافورة.

وقال عباس إن مناهج الأزهر الشريف هي سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي غزت العالم على يد جماعات التشدد والإرهاب، مشيرا إلى أن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال مبعوثيه وخريجيه على مستوى العالم، واستقباله طلابا من أكثر من 100 دولة، وتدريب الأئمة ورجال الدعوة، مؤكدا حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات بين الأزهر وسنغافورة.

وأكد أعضاء الوفد سعيهم إلى رفع مستويات التعاون والاستفادة من خبرات الأزهر في مجال التعليم والدعوة، وأن خريجي الأزهر في سنغافورة يمثلون شعاع نور للمجتمع السنغافوري، وينظر الناس إليهم على أنهم أصحاب فكر سليم ومعتدل، وكثيرا ما يقومون بدور كبير في نشر التسامح بين أتباع الديانات المختلفة، ويتبوءُون مناصب بارزة.

وأشار إلى أن مسلمي سنغافورة أنشأوا منذ 2007 "مركز الوئام الديني"، لنشر التسامح والتعايش السلمي ويقوم بدور مهم في إرساء قيم الاندماج داخل سنغافورة.