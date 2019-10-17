سادت حالة من القلق بين الأمهات والآباء مؤخرا على أطفالهم، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طالبة بالإسكندرية إثر إصابتها بمرض الإلتهاب السحائي.
ونفت مستشفى الشاطبي الجامعي تلك الأنباء، وأوضحت أنّ السبب الحقيقي هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وصدمة تسممية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب، ومن ثم الوفاة.
وتقدم "الوطن" مراكز المصل واللقاح لتناول المصل الخاص بالالتهاب السحائي لمن يحتاج جرعات احترازية، وجاءت عناوين المراكز وفق الموقع الرسمي لفاكسيرا:
عناوين مراكز المصل واللقاح
مركز التطعيمات الرئيسي
العنوان: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة
رقم الهاتف: 0237611111
ومواعيد العمل طول أيام الأسبوع.
نادي مصر الجديدة
عنوان: 14 شارع أحمد فؤاد، سانت فاتيما، مصر الجديدة، القاهرة.
رقم الهاتف: 01146668440
ومواعيد العمل طوال أيام الأسبوع.
كفر الشيخ
العنوان: مستشـفى كفر الشيخ العام.
رقم الهاتف: 01117604406
ومواعيد العمل من يوم السبت: الخميس.
6 أكتوبر
العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري
رقم الهاتف: 01111102662
مواعيد العمل من السبت: الخميس.
الإسكندرية
العنوان: لوران شارع شعراوي، مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول
رقم الهاتف: 01117604407
مواعيد العمل من السبت : الخميس
القطامية
العنوان: نادى القطامية الرياضي، التجمع الخامس المستشفى الجوي التخصصي، شارع التسعين.
رقم الهاتف: 01145556599
مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع
المعادي
العنوان: داخل نادي المعادي
رقم الهاتف: 01154007720
ومواعيد العمل طوال أيام الأسبوع.
مركز آرب فاك
العنوان: المعادي الجديدة، شارع النصر تقاطع شارع 270.
رقم الهاتف: 01020256600
ومواعيد العمل من السبت: الخميس.