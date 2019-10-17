سادت حالة من القلق بين الأمهات والآباء مؤخرا على أطفالهم، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طالبة بالإسكندرية إثر إصابتها بمرض الإلتهاب السحائي.

ونفت مستشفى الشاطبي الجامعي تلك الأنباء، وأوضحت أنّ السبب الحقيقي هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وصدمة تسممية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب، ومن ثم الوفاة.

وتقدم "الوطن" مراكز المصل واللقاح لتناول المصل الخاص بالالتهاب السحائي لمن يحتاج جرعات احترازية، وجاءت عناوين المراكز وفق الموقع الرسمي لفاكسيرا:

عناوين مراكز المصل واللقاح

مركز التطعيمات الرئيسي

العنوان: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

رقم الهاتف: 0237611111

ومواعيد العمل طول أيام الأسبوع.

نادي مصر الجديدة

عنوان: 14 شارع أحمد فؤاد، سانت فاتيما، مصر الجديدة، القاهرة.

رقم الهاتف: 01146668440

ومواعيد العمل طوال أيام الأسبوع.

كفر الشيخ

العنوان: مستشـفى كفر الشيخ العام.

رقم الهاتف: 01117604406

ومواعيد العمل من يوم السبت: الخميس.

6 أكتوبر

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري

رقم الهاتف: 01111102662

مواعيد العمل من السبت: الخميس.

الإسكندرية

العنوان: لوران شارع شعراوي، مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول

رقم الهاتف: 01117604407

مواعيد العمل من السبت : الخميس

القطامية

العنوان: نادى القطامية الرياضي، التجمع الخامس المستشفى الجوي التخصصي، شارع التسعين.

رقم الهاتف: 01145556599

مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع

المعادي

العنوان: داخل نادي المعادي

رقم الهاتف: 01154007720

ومواعيد العمل طوال أيام الأسبوع.

مركز آرب فاك

العنوان: المعادي الجديدة، شارع النصر تقاطع شارع 270.

رقم الهاتف: 01020256600

ومواعيد العمل من السبت: الخميس.