صرح ممثل الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لـ"سكاي نيوز عربية"، بأنهم ينظرون إلى اتفاق وقف إطلاق النار بـ"إيجابية"، كونه سيحقن دماء المدنيين.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم، أن تركيا ستعلق عمليتها العسكرية في شمال سوريا لخمسة أيام، على أن تنهيها إذا انسحب المقاتلون الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وقال بنس للصحفيين، بعد محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، استمرت أكثر من أربع ساعات، أنه سمح بانسحاب القوات التركية "خلال 120 ساعة، وسيتم تعليق كل العمليات العسكرية في إطار عملية نبع السلام، على أن تتوقف العملية نهائيا ما إن يتم إنجاز هذا الانسحاب، وعلى القوات الكردية أن تنسحب من منطقة بعمق 32 كلم بحيث تتحول في النهاية إلى منطقة آمنة".