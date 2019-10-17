أعلنت وزارة الطيران المدني، أن وزير الطيران المدني أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسؤوليتها عن السلامة الجوية بمصر بإجراء التحقيقات اللازمة، للوقوف علي ملابسات ما يتعلق بواقعة قيادة الفنان محمد رمضان لطائرة مدنية.

وجاء ذلك، بحسب البيان، إلحاقا لبيان الشركة السابق، بشأن ما جرى تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين - محمد رمضان - وهو جالس محل الطيار المساعد علي متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة.

وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسؤولة، حيث تقرر:

- إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وتؤكد وزارة الطيران المدني المصري، ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذه الواقعة عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية.

ولفت البيان، إلى أن صناعة الطيران المدني هي صناعة تقوم بالأساس على الالتزام المطلقه بمعايير السلامة الجوية، ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

كان قائد الطائرة سمح للفنان محمد رمضان بالجلوس داخل قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، نفت علاقتها بالفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، وهو يقود إحدي الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء احدي الرحلات.

وأكدت أن هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلات مصر للطيران، حيث إن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.