علمت "الوطن" من مصادرها بوزارة الطيران المدني، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، لم يستقر حتى الآن على اختيار بديل مناسب، لخلافة الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، والذي تقدم باستقالته، قبل قليل.

وتأتي استقالة "زكريا" على خلفية تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك للفنان محمد رمضان، وهو يجلس على مقعد مساعد قائد الطائرة، بحضور كابتن الطائرة، داخل قمرة القيادة، والممنوع والمحظور دخلوها لغير كابتن الطائرة ومساعدة فقط، حتى طاقم الركب الطائر من الضيافه الجوية، والعاملين على الطائرة من الأطقم المختلفة.

وكان الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، التقى، قبل قليل، بالطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران الذى تقدم باستقالته، وقد تم قبول الاستقاله، وتمنى وزير الطيران للطيار رشدى زكريا التوفيق فى حياته المستقبلية.