قال اللواء طيار أركان حرب محمد ضياء الحفناوي، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية، إنه أسقط ثلاث طائرات إسرائيلية خلال المعركة التي استغرقت أكثر من 50 دقيقة.

وأضاف فتح الله، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن العدو الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة خلال معركة المنصورة.

وأشار إلى أنه أسقط طائرتين ميراج وطائرة فانتوم عبر قذائف المدفعية، وتلقى أحد صواريخ الطائرة طلقة ووجد الصاروخ مائل للأسفل.

وكشف، أنه أسقط الطائرة الثانية للعدو الإسرائيلي بعدما قنص في بداية الثغرة من على مسافة 80 مترا، وهي مسافة قريبة للغاية في الطيران، وجرى أسر الطيار الإسرائيلي بعد قفزه بالمظلة.

وأوضح محمد ضياء الحفناوي، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية، أن الطائرة الثالثة التي أسقطها كانت بمعاونة الجيش الثالث المحاصر في شرق القناة.