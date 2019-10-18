"الاتصالات": أكاديمية رقمية متاحة للدراسة عن بعد بمحاضرات لـ170 ساعة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل حاليا على تدريب عدد من الشباب حتى يكونوا متخصصين وعاملين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة.

وأضاف الوزير، خلال حوار له مع برنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة نجحت من خلال عدد من المبادرات على تدريب عدد كبير من الشباب المصري، حيث إنه وبنهاية عام 2019 وحدها ستكون الوزارة قد دربت 13 ألف شاب على تخصصات مختلفة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الوزارة قد عملت في ذلك الإطار من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها؛ كانت أولاها بناء أكاديمية رقمية وتم فيها تسجيل أكثر من 170 ساعة من المحاضرات يلقيها المتخصصون في 9 محاور مختلفة بالمجال.

وأشار إلى أن تلك الأكاديمية توفر للشباب الالتحاق بها مجانا ومن خلالها يتم السماع إلى تلك المحاضرات في الأوقات المناسبة له، متابعا: "يستطيع المتلقي سماع تلك المحاضرات في الأوقات المناسبة له وسؤال المحاضر الأسئلة وتلقى الإجابات والاختبارات من قبل المحاضر.. كل ده وهو في مكانه".