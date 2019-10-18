أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على إعداد إنسان مصري جديد الذي سيستطيع أن يقوم ببناء مصر الرقمية لمواكبة المستقبل.

وأضاف الوزير، خلال حوار له مع برنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك البناء يحتاج للنظر إلى مجموعة من الملفات التي تعمل الوزارة على تقديمها للمواطنين، موضحا أن من تلك الملفات هو التدريب التقني وزيادة عدد المدربين به؛ حيث إن الوزارة دربت عددا من الشباب كان آخرها عام 2018 وفيها تم تدريب 4 آلاف شاب على التخصصات المختلفة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه ومع نهاية العام الجاري ستكون الوزارة قد دربت 13 ألف شاب خلال هذا العام، متابعا: "السنة اللي جاية نسعى لتدريب 20 ألف شاب، وفي 2021 نسعى لتدريب 25 ألف متدرب لتوسيع قاعدة المدربين والمتخصصين والمشتغلين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يستطيعوا بناء الحكومة الرقمية ومنافسة سوق العمل الإقليمية والدولية".