محامي أسرة قتيل تلبانة: تقرير الطب الشرعي عن الوفاة لم يصل حتى الآن

قال علي ماهر والي، محامي أسرة قتيل تلبانة، إنه من السابق لأوانه التحدث عن تقرير الطبيب الشرعي النهائي حول سبب الوفاة لأن التقرير لم يصل إلى النيابة حتى الآن، في الوقت الذي تحدث البعض عن تفاصيله، وهذا كلام حقيقي إلى الآن.

وأضاف والي لـ"الوطن"، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال 3 من الأطباء اليوم، حول واقعة استخراج شهادة وفاة للمجني عليه أحمد المتولى رمضان 19 سنة، وأمرت بإخلاء سبيلهم، وتستكمل تحقيقاتها مع المتهمة وبناتها، وأحد الشباب الموجودين في واقعة التعذيب.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار 11 من أهالي القرية في واقعة الاعتداء علي قوات الأمن وحرق منزل المتهمة.

يذكر أن نيابة مركز المنصورة اليوم بإشراف خالد هرجة رئيس النيابة، قررت حبس 21 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات في أعمال الشغب التي جرت في قرية "تلبانة" عقب نشر مقطع فيديو لتعذيب للمجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرق بعض الأهالي لمنزل المتهمة وتصدي بعضهم لقوات الإطفاء ومنعهم من مباشرة عملهم في إخماد النيران المشتعلة بالمنزل.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 11 شخصا جرى إلقاء القبض عليهم خلال الأحداث وهم: "مصطفي ح.، وأحمد ع.، وصبري أحمد، محمد م.، وعمار ياسر، وعبد العظيم ي.، وعلي ف.، ومحمود ع.، وزغلول أ.، ومحمد م.، فتحي م.".

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزينى مأمور بتجمهر الأهالى أمام منزل "أمينة م. ح"، وشهرتها فادية العرجة، 52 عاما، ربة منزل، بقرية "تلبانة" مركز المنصورة وذلك بعد اتهامها بقتل المتوفى أحمد المتولى رمضان، 19 عاما، عامل عادى واقتحام الأهالى المنزل المكون من 3 طوابق على شقتين وحرق جميع محتوياته.

وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية والدفع بعدد 5 تشكيلات من قوات الأمن ومكافحة الشغب لتفريق المتجمهرين وإلقاء القبض على 32 فردا من الأهالى بتهمة أعمال البلطجة والتعدى على قوات الأمن بالحجارة وإشعال النار في المنزل.

وتمكن الرائد أحمد توفيق رئيس مركز المنصورة ومعاونيه النقيب محمد زين والنقيب خالد عبدالسلام ، من إلقاء القبض على صاحبة المنزل بالإضافة إلي إلقاء القبض على شقيق المتوفى "محمد المتولى رمضان، 22 عاما، عامل عادى، بعد ظهوره بالفيديو وهو يضرب شقيقة قبل وفاته وهو مقيد بالجنازير.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى وشقيقة "محمد" كانا يعملان عند السيدة "فادية العرجة" فى أعمال المنزل وأن السيدة اتهمت المتوفى بسرقة خاتم ذهب فقيدت المجني عليه بالجنازير وتعدت عليه بالضرب المبرح باستخدام عصا غليظة وأن المتوفى دخل لمستشفى الصدر بالمنصورة وتوفي مساء الثلاثاء نتيجة توقف عضلة القلب نتيجة تعاطى المواد المخدرة.

وحال معرفة الأهالى بخير الوفاة وتداول الفيديو بالاعتداء على المتوفى قامت الأهالى بالتجمهر وحرق المنزل وتعامل قوات الأمن بإطلاق الغاز لتفريق المتجمهرين للسيطرة على الموقف وقد أصيب معاون مباحث المركز النقيب محمد زين بكدمات فى القدم اليمنى نتيجة قذف الحجارة من الأهالي.