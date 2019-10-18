أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على إنشاء "مدينة المعرفة" والتي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 211 فدانا والتي تكرس استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير خلال حوار له مع برنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة ستتضمن الاستراتيجية الخاصة بالوزارة ومن ضمنها مبنى البحث والتطوير والمعني بالبحوث العملية وليس البحوث الأكاديمية؛ وفيه سيتم إجراء بحوث تطبيقية لها مردود على الإنسان والتنمية المجتمعية الاقتصادية، موضحا أن الذكاء الاصطناعي سيتم إلحاقه بالمدينة عن طريق مجموعة مشروعات باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات متعدده مثل مكافحة الآفات الزراعية والتعرف عليها والأمراض والرعاية الصحية وتطوير التشخيص ومؤشرات الاقتصاد الكلي والتنبؤ بها وتحليلها.

وأشار إلى أنه الهدف من تلك المدينة إيجاد مكان يضم كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شركات عالمية ومحلية كبيرة وشركات صغيرة تحتاج لرعاية ومراكز تدريب ومراكز للبحث والتطوير.