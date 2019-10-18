"الاتصالات": مصر تحتل المركز 100 من بين 144 دولة في جودة الإنترنت

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قيمة خدمة الإنترنت المقدمة في مصر من أقل الأسعار على مستوى الدول العربية والأفريقية.

وأضاف الوزير، خلال حوار له مع برنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ترتيب مصر في جودة خدمة الإنترنت رقم 100 ضمن 144 دولة على مستوى العالم؛ وهو الأمر الذي لا يليق بمصر لذا تعمل الوزارة جاهدة على تحسينه، موضحا أن شكاوى المواطنين تتراوح بين السرعة المقدمة أو كفاءة الخدمة الخاصة بالإنترنت وليست من سعر التكلفة: "إحنا لما حسنا الخدمة التكلفة زادت 10 جنيه، وزودنا سعة الإنزال 40% وطبيعي هتخلص لأن السرعة زادت".

وأشار إلى أن هناك عددا من المواقع تقوم باستشعار سرعة الإنترنت المنزلي: "لما تنزل فيلم بسرعة قليلة بينزل بسعة معينة، ولو بتنزل نفس الفيلم بسرعات أعلى بينزل بجودة أحسن وبسعة إنزال اسرع وبيستهلك أكثر من الباقة"، متابعا: "الأرقام والمقارنات العالمية مع كافة الدول على الخدمة تؤكد أن سعر الخدمة في مستوى جيد، بينما يظل الأهم هو تحسين كفاءة الخدمة ومستواها".