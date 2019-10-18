تابع مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير ميدان التحرير بمحافظة القاهرة، وذلك في حضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واستشاري المشروع، والجهات ذات الصلة بتنفيذه.

وأشارت الوزارة إلى أن تطوير ميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، ليكون أحد المزارات الأثرية والسياحية، يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال (العاصمة الإدارية الجديدة) الجاري تنفيذه حاليا، وليشكلا معا "العاصمة الجديدة".

واستعرضت الوزارة، النظام الإنشائي للمسلة التي سيتم نقلها إلى ميدان التحرير، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لأعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون، وأعمال تنسيق الموقع، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز.

ونوهت إلى أنه جرى التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، والتوجيه بوضع جدول زمني تفصيلي لتنفيذ الأعمال بالمشروع، وكذا التشديد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن.