البنك الدولي يشيد بأداء وزارة الإسكان في تنفيذ برنامج الصرف الصحي

التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدا من البنك الدولي برئاسة كارمن نوناي، مدير قطاع المياه بالبنك الدولي، والدكتور أسامة حمد، رئيس فريق عمل البرنامج بالبنك الدولي، لمتابعة وتقييم أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP_ P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي استثمارات 1.15 مليار دولار أمريكي، بتمويل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

بعثة البنك الدولي تشيد بأداء وحدة إدارة المشروعات

وأوضح الوزير أن وفد بعثة التقييم من البنك الدولي أشاد بأداء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، في إدارة البرنامج باحترافية، بجانب دورها المتميز في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروعات، والعمل على إيجاد الحلول البديلة لضمان إنهاء الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المُتفق عليها، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة تنفيذ المشروعات بمحافظاتهم.

المستشار الفني لوزير الإسكان: ترسية 85% من إجمالي عقود المرحلة الأولي

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أنه عقد عدداً من الاجتماعات مع بعثة التقييم من البنك الدولي، بحضور الدكتور سامر عزالدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات، لاستعراض جميع مكونات البرنامج، وما تم إنجازه بالمرحلتين حتى تاريخه، موضحاً أنه تم ترسية حوالي 85% من إجمالي عقود البرنامج بالمرحلة الأولي (عقود شبكات إنحدار، ومحطات رفع صرف صحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي)، وتم الإعلان عن الاستشاريين لدعم التنفيذ بمحافظات المرحلة الثانية من البرنامج.

وأوضح المستشار الفني لوزير الإسكان، أنه تم عرض نسب التنفيذ بجميع المشروعات الجارية بمحافظات "الشرقية – البحيرة – الدقهلية" شاملة العقود التي تم الانتهاء من تنفيذها، وتم توصيل خدمات الصرف الصحي للسكان بتلك المناطق، كما تم مناقشة جميع التحديات التي تواجه تنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج، وسبل مواجهتها.