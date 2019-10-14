سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك كريدي أجريكول والمشرق على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.80 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية

سجل سعر اليورو في بنك مصر للتنمية إيران 17.89 جنيه للشراء، و18.080 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.81 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.82 جنيه للشراء، و18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 17.80 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.80 جنيه للشراء، و18.019 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.81 جنيه للشراء، و18.03 جنيه للبيع.