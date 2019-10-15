شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك كريدي أجريكول والمشرق على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.867 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 17.86 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.867 جنيه للشراء، و18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي نحو 17.86 جنيه للشراء، و18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.81 جنيه للشراء، و18.03 جنيه للبيع.