نفى الطيار رشدي زكريا مدير شركة سمارت للطيران، أن تكون استقالته من رئاسة الشركة متعلقة بواقعة قيادة الفنان محمد رمضان إحدى الطائرات التابعة للشركة، مؤكدا أن استقالته جاءت لأسباب شخصية.

وأضاف زكريا، لـ"الوطن"، أن العقوبة التي وقعت على الطيار الذي سمح للفنان محمد رمضان بدخول قمرة قيادة الطائرة، والجلوس في موقع مساعده يستحق العقوبة، مشيرا إلى أن مساعد الطيار يستحق أيضا العقوبة التي وقعت عليه.

زكريا: الطيار الموقوف أساء لقطاع الطيران.. وقرار إيقافه صحيح 100%

وأوضح أن قرار وزير الطيران المدني الخاص بإيقاف الطيار المتسبب في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة: "قرار سليم 100% لأن الطيار ومساعده يعرفان القانون الدولي، وقانون الطيران المدني، ومن ثم كان عليهما احترام القانون، وعدم السماح لأحد بدخول قمرة القيادة، لأنها منطقة محظورة".

وأكمل: "استمرار هذه النوعية من الطيارين يسيء إلى الشركة، ويسيء لقطاع الطيران بالكامل، لأنه أضر بالشركة بالغ الضرر وأساء لسمعتها، وسمعة زملائه".

ونفى زكريا جميع الاتهامات التي نشرتها بعض المواقع حول تاريخه المهني، مؤكدا أنه يتمتع بتاريخ ناصع البياض، متابعا: "يكفي أن تعلم أنني رُشحت لتولي وزارة الطيران المدني 3 مرات خلال السنوات الماضية، وجميع قيادات الطيران المدني تعرف هذا، كما أنني عملت مستشارا لوزير الطيران لمدة عامين، وعملت رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران لسنوات عدة، كما توليت رئاسة مجلس إدارة شركة سمارت للطيران 6 سنوات، وحققت إنجازات غير مسبوقة في هذه الشركة، حيث تسلمتها وهي مديونة لجميع البنوك المصرية بلا استثناء".

واستطرد: "بعد عام واحد فقط نجحت في وقف نزيف الخسائر وحققت أرباح، ولو أن تاريخي ملطخ بهذه الصورة التي تحدث بها البعض عني، لأوقفتني الجهات الرقابية، ولكن الحمد لله تاريخي معروف ومعلوم للجميع، ومستعد للرد علي أي سؤال من أي جهة لأني بفضل الله تاريخ يشهد لي، ويرد على كلامهم، وتعليقاتهم السخيفة".