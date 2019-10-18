لطالما ارتبط اسم الفنان محمد رمضان بإثارة الجدل، بين الحين والآخر، وذلك بسبب أفعاله التي تثير حفيظة البعض، خاصة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها مقطع فيديو نشره وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات، قبل أن تتخذ سلطات الطيران المدني قرارات صارمة بشأن الأمر.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي القصة الكاملة لأزمة قيادة محمد رمضان للطائرة:

محمد رمضان يقود طائرة في رحلته للرياض

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يقود للمرة الأولى طائرة أثناء رحلته، الأحد الماضي، لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

مصر للطيران تنفي قيادة محمد رمضان إحدى طائراتها: لم يحدث مطلقا

نفت شركة مصر للطيران علاقتها بالفيديو المتداول على "السوشيال ميديا"، الخاص بـ"رمضان"، وهو يقود إحدى الطائرات .

وقالت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إن هذا الموقف لم يجرِ مطلقا على أي من رحلات الشركة، سواء الدولية أو الداخلية.

وأشارت المصادر، إلى أن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة

قالت مصادر مطلعة في الطيران المدني، إنّ سلطات الطيران المدني أوقفت طيارا ومساعده ظهرا في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان.

وأوضحت المصادر أنّه بعد الاطلاع على الفيديو تم التحقق منه، وتبيّن أنّ المقطع صحيح والواقعة حدثت بالفعل، كما أنّ الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية الخاضعة لسلطة الطيران المدني.

وأكدت المصادر أنّ سلطة الطيران المدني هي المنوط بها التحقيق مع أي مخالفات للحفاظ على إجراءات السلامة الجوية لجميع الشركات والأطقم الطائرة التابعة لها، كما أنّ طائرة الشركة التي شهدت الواقعة تخضع بالفعل لسلطة الطيران المدني، وحاصلة على ترخيص من سلطة الطيران المدني لمزاولة نشاطها، وفُتِح التحقيق مع الشركة والأطقم الطائرة التابعة لها.

محمد رمضان يهاجم "الجزيرة" بسبب فيديو الطيارة: كفاية تضليل بقى

هاجم محمد رمضان قناة الجزيرة القطرية، أمس الأول، بسبب تناولها الفيديو الذي نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعى فيه أنه يقود طائرة.

ونشر رمضان فيديو لـ"الجزيرة"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر فيه المذيعة وهي تقول فيه إن المغني المصري محمد رمضان ظهر وهو يقود طائرة ركاب مدنية، وأشارت إلى إحالة الطيار للتحقيق مضيفًا: "‏تاني يا جزيرة ؟! فين ضمير المهنة يا مُحترمين، ‫ كفاية تضليل بقى".

وعرض رمضان الفيديو وعلق عليه: "تاني يا قناة الجزيرة دي مش طيارة ركاب دي طيارة خاصة وأنتم عارفين".

وتابع: "واللي قال إني أنا اللي طاير بيها صاحبي وبيهزر، وثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل" مختتمًا الفيديو: "ووصلنا بالسلامة قبل معادنا" ومشهد من مسلسل "نسر الصعيد" يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ"هتلر بيه".

"الطيران المدني" تصدر بيانا في واقعة "رمضان"

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن وزير الطيران المدني أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسؤوليتها عن السلامة الجوية بمصر بإجراء التحقيقات اللازمة، للوقوف على ملابسات ما يتعلق بواقعة قيادة "رمضان" الطائرة.

وجاء ذلك، بحسب البيان، "إلحاقا لبيان الشركة السابق، بشأن ما جرى تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين - محمد رمضان - وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة".

وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسؤولة، حيث تقرر: إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

كما أكدت وزارة الطيران المدني المصري، ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذه الواقعة عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية.

ولفت البيان، إلى أن صناعة الطيران المدني هي صناعة تقوم بالأساس على الالتزام المطلقه بمعايير السلامة الجوية، ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

استقالة رئيس شركة طيران سمارت في واقعة محمد رمضان

علمت "الوطن" من مصادرها بوزارة الطيران المدني، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، لم يستقر على اختيار بديل مناسب، لخلافة الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، والذي تقدم باستقالته، أمس.

وكان وزير الطيران المدنى، التقى، أمس، بالطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران الذى تقدم باستقالته، وقد تم قبول الاستقاله، وتمنى وزير الطيران للطيار رشدى زكريا التوفيق فى حياته المستقبلية.