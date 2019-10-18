أعلنت السلطات الأفغانية مقتل وإصابة العشرات إثر انهيار سقف مسجد جراء انفجار وقع في أثناء صلاة الجمعة، في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوغياني، إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا لدى انهيار سقف جامع جراء انفجار وقع في أثناء صلاة الجمعة بمنطقة هسكي مينه.

وندد شاه محمود مياخيل حاكم بالهجوم، وأمر الجهات المدينة والنظامية باتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة الضحايا، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم، لكن ولاية ننغرهار تشهد حضورا مكثفا للعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي.