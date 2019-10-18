زار تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مقر مجلس الشيوخ البلجيكي، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس المجلس وعدد من أعضائه.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن البابا أكد خلال لقائه مع وفد المجلس، أن الأحوال في مصر في تحسن مستمر، وأن هناك مشروعات تنموية عدة ستقود مصر نحو التقدم المنتظر، مضيفا أن المصريين يعيشون معًا بروح الأسرة الواحدة.

كان البابا بدأ يوم الثلاثاء الماضي زيارة إلى بلجيكا قادما من فرنسا، حيث زار في بروكسل البرلمان الأوروبي ودشن كنيسة جديدة هناك، حصلت عليها الكنيسة المصرية من الكنيسة الكاثوليكية.