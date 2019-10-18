كشفت إدارة الدورة الـ 30 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، التي تحمل اسم "دورة نجيب عياد"، عن البوستر الرسمي للدورة التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويتنافس على جوائز المهرجان 44 فيلما في المسابقة الرسمية بفئاتها الأربعة، وتبلغ عدد الأفلام المشاركة في قسم الأفلام الروائية الطويلة، 12 فيلما، بالإضافة إلى 12 فيلما في قسم الأفلام الروائية القصيرة، وهو نفس عدد الأفلام في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، بجانب 8 أفلام في قسم الأفلام الوثائقية القصيرة.

وتم الكشف عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقات الرسمية في المهرجان، حيث يترأس المخرج السنغالي الفرنسي آلان جوميز لجنة التحكيم الكبرى لأيام قرطاج السينمائية، وتضم في عضويتها كلا المخرج التونسي محمود بن محمود، الياباني فوكادا كودجي، مريم بن مبارك، الممثل الجزائري حسان كشاش، الممثلة والكاتبة اللبنانية ياسمين خلاط، دانجارمبجا، المديرة التنفيذية لمؤسسة مخرجات الأفلام زيمبابوي.

بينما يترأس لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة مدير صندوق مينا للإعلام جيروم جاري، وتضم في عضويتها كلا من محمد المديوني، الناقدة السينمائية دجيا مامبو، المخرج المصري محمد صيام، والمخرج جون ماري تينو.