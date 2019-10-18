قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة بمختلف الأحياء تطالب كل من تقدم بطلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة بضرورة الإسراع باستكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للتقنين من سداد رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال دورة التقنين.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"الوطن" أن أخر موعد لانتهاء إجراءات التقنين 31 أكتوبر الجاري، وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 317 لسنة 2019.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظين بفتح باب تقنين أراضي أملاك الدولة حتى 31 أكتوبر 2019 كمهلة أخيرة، وذلك للحالات المدرجة فقط في المنظومة الإلكترونية، والتي تقدمت بطلب تقنين خلال المدة المحددة وينطبق عليها شروط التقنين.