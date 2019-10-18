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انطلاق النسخة التاسعة من رالي تحدي عبور مصر بالإسكندرية

انطلاق النسخة التاسعة من رالي تحدي عبور مصر بالإسكندرية

تحرير 1753 محضرا في حملات تموينية خلال أسبوعين بالشرقية

تحرير 1753 محضرا في حملات تموينية خلال أسبوعين بالشرقية

صندوق النقد: مصر عملت على حماية الفئات الفقيرة وحققت تحسنا اقتصاديا

صندوق النقد: مصر عملت على حماية الفئات الفقيرة وحققت تحسنا اقتصاديا

"صحة الدقهلية" تنفي إصابة تلميذ ابتدائي بالالتهاب السحائي

"صحة الدقهلية" تنفي إصابة تلميذ ابتدائي بالالتهاب السحائي

"تموين الإسكندرية" تحرر 119 محضرا خلال حملة لضبط الأسواق

"تموين الإسكندرية" تحرر 119 محضرا خلال حملة لضبط الأسواق

قادمة من اليونان.. الإسكندرية تستقبل أولى رحلات الكروز البحرية غدا

قادمة من اليونان.. الإسكندرية تستقبل أولى رحلات الكروز البحرية غدا

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