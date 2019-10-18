قال رامي زهدي، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمجلس الشباب المصري، إن هناك عدد من التحركات انتهجها المجلس بشأن العدوان التركي على الأكراد، حيث شكل مجلس الشباب المصري منذ بداية الاعتداء التركي على الأراضي السورية وحتى الآن مجموعات عمل من الشباب المصري، في إطار خطة إثبات تجاوز وإجرام النظام التركي تجاه الأقليات الكردية من الشعب السوري داخل الأراضي والسيادة السورية، ومخاطبة العالم من أجل اتخاذ اللازم نحو حماية الأقلية الكردية والحفاظ على اللاجئين لدي الدولة التركية.

وأضاف، في بيان صادر اليوم، أنهم تواصلوا خلال هذه الفترة مع أكثر من 11 مؤسسة إعلامية دولية، ووكالة أخبار عالمية أبرزها ABC نيوز، واشنطن بوست، التايمز، USA توداي و أسوشيتد برس، كذلك مخاطبة عدد من الصحف التركية.

وأشار إلى التواصل رسميا مع أكثر من 23 منظمة دولية وحقوقية وهيئات ذات صلة في دول العالم المختلفة، وحتى داخل تركيا نفسها، ومن أبرز تلك المنظمات منظمة العفو الدولية، شبكة حقوق الإنسان واليونيسيف، المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، وهيئة الصليب الأحمر ومنظمة اليونسكو والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، بالإضافة لبعض المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية.