نبه وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر، اليوم، الى أن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمال سوريا، ولن يساعد أي جندي أمريكي في إقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا.

وأوضح أن القوات الأمريكية ستظل على اتصال بتركيا وقوات "سوريا الديموقراطية" التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح إسبر في بيان أن "الولايات المتحدة تواصل سحب قواتها من شمال شرق سوريا وفق ما أُعلن سابقا"، مضيفا: "لن تشارك أي قوات برية أميرية في إقامة المنطقة الآمنة".

فيما أشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد من أمن السجون التي تضم معتقلين من التنظيم المتطرف.

ومن المقرر إقامة منطقة آمنة بين تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا وفق اتفاق أعلنه أمس الخميس نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وافقت بموجبه أنقرة على تعليق عدوانها في شمال سوريا لخمسة أيام.