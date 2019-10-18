أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها رصدت ماتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن التلميذة التي تم احتجازها أمس قرابة الساعة بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية.

وأضافت في بيان، أنها قررت استبعاد مدير المدرسة لتقصيره في أداء مهام عمله، وفتح تحقيق فوري وعاجل مع المشرف العام ومعلم فصل الطالبة في الحصة الأخيرة، ونوبتجي الأمن، وسيتم رد اعتبار الطالبة بشكل يحفظ لها كرامتها وآدميتها، مؤكدة أنها تشعر بالحزن تجاه ماحدث للطفلة، وسينال كل مسئول الجزاء المناسب.

وأشارت إلى أن ما تداولته بعض المواقع، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطفلة كانت تنظف الفصل لا أساس له من الصحة، فالطفلة عادت لفصلها لنسيانها بعض كتبها فلما عادت تم إغلاق الباب.