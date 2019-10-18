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صدامات في برشلونة مع مشاركة نصف مليون شخص في تجمعات مؤيدة للاستقلال

صدامات في برشلونة مع مشاركة نصف مليون شخص في تجمعات مؤيدة للاستقلال

مقابل 16 ألف جنيه.. شركة تطلب مشاهدين لأفلام ديزني لمدة 30 يوم

مقابل 16 ألف جنيه.. شركة تطلب مشاهدين لأفلام ديزني لمدة 30 يوم

لجان برلمانية في دول عدة تندد بـ"العدوان التركي" شمال شرق سوريا

لجان برلمانية في دول عدة تندد بـ"العدوان التركي" شمال شرق سوريا

مسؤولون أمريكيون يحددون هوية ضحية جديدة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر

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عبدالمنعم سعيد: النقد الدولي أشاد بعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر

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