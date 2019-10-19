عبدالمنعم سعيد يشيد بـ"الممر": يعلمنا كيف نتعامل مع الخسارة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن "الممر" من الأفلام الجيدة التي تتحدث عن فترة ما بعد نكسة عام 1967.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فيلم "الممر" يعلم المصريين كيفية التعامل مع الخسارة.

وأشار إلى أنه ليس من الصواب أن تتحدث كل الأفلام عن حقبة 1973، فهناك عبور اقتصادي حققته مصر في الوقت الحالي.

ويعتبر فيلم "الممر"، هو أضخم إنتاج شهدته السينما المصرية، ويعتبر هو التعاون الخامس بين شركة "الماسة للإنتاج الفني" والمخرج شريف عرفة، بعد أفلام "الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم، فول الصين العظيم".

وحقق فيلم "الممر" نجاحا كبيرا فور عرضه في السينما، عكس ما توقع الجميع، للمخاطرة بعرض تلك النوعية من الأفلام الحربية، وفي موسم عيد الفطر المبارك، بإجمالي إيرادات تخطت الـ80 مليون جنيه، حيث أحبه الجمهور بشكل كبير.