جيلان جبر: العدوان التركي على سوريا "تبجح واحتلال"

قالت جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هناك تبجح من قبل تركيا في عدوانها على الأراضي السورية، لافتة أنه بمثابة "بداية المخطط التركي لاحتلال الأراضي العربية تحت زريعة منطقة آمنة".

وأضافت "جبر"، خلال استضافتها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا تسعى لاحتلال الشمال السوري بهدف تركي وبحجة الحفاظ على الأمن القومي لها.

وأوضحت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإعادة المخطط العثماني واحتلال أراضي عربية، وبدأ أولى خطواته في تنفيذ مخططه بسوريا وقبرص: "التبجح التركي على الأراضي السورية يجب على جامعة الدول العريبة التوقف أمامه وإعلان كونه احتلال لأراضي عربية وليس كما زعم أردوغان".

وأشارت إلى أن هناك اتفاق روسي - أمريكي لإيقاف التدخل التركي بالشمال السوري لحفظ ماء وجه أمريكا بعدما قامت بسحب قواتها من الشمال السوري وتركها للأكراد أمام القوات المسلحة التركية.

وتابعت: "الاتفاق الذي تم موجه للداخل الأمريكي من أجل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيستفيد منه أردوغان لعدم اهتمام أمريكا بتلك المشكلة الكبرى خلال الفترة المقبلة بسبب الانتخابات الرئاسية".