تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الحكومة: "الديون" في اتجاه تنازلي مقارنة بـ"زيادة الإنتاج".. ولا حاجة لقروض جديدة من "صندوق النقد"

أكدت رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر لن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولى مثلما تردّد فى الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه لا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة من الصندوق بعد تحسّن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه صباح أمس، إن برنامج التعاون الجديد مع الصندوق سيكون فى مجال «الدعم الفنى»، بما يضمن استمرار مصر فى تنفيذ سياسات مالية سليمة، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، والحفاظ على النجاح الذى تحقّق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومى، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

البرلمان يبدأ مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية الأسبوع الجاري

يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، الأسبوع الجارى، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، تمهيداً للتصويت عليه وإقراره بشكل نهائى، ويضع التشريع الجديد إجراءات صارمة لحماية بيانات المواطنين الشخصية، وبيانات المستثمرين ورجال الأعمال والأجانب بشكل عام، والتابعين للاتحاد الأوروبى تنفيذاً للائحة الجديدة الخاصة به.

"72 ساعة" في لبنان.. رئيس الوزراء يتعهد بالحل والمتظاهرون مستمرون

بعد انتهاء كلمته التي أعلن فيها أنه سيعطي نفسه مهلة 72 ساعة "وإما أن يعطي الشركاء في الوطن جواباً صريحاً حول الحل" أو يكون له كلام آخر، غرد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري مطلقا هاشتاج #72ساعة، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية، وكان الحريري قال في كلمة له، مساء اليوم، إنه قرر أن يقلب الطاولة على نفسه كي لا تنقلب على البلد، مضيفا أنه "منذ أكثر من 4 سنوات وأنا أحاول تدوير الزوايا". وأوضح الحريري: "أعطي نفسي وقتا قصيرا وهو 72 ساعة ليعطي شركاؤنا جوابا يقنعني ويقنع الذين يعبرون عن الغضب والمجتمع الدولي وإلا فسيكون لنا كلام آخر".

مقتل 20 حوثيا في انفجار مخزن أسلحة بالحديدة غرب اليمن

لقي أكثر من عشرين حوثيًا مصرعهم، إضافة إلى إصابة عدد آخر، في انفجار شديد، اليوم، بإحدى البنايات التي تتخذها الميليشيات مخزنا للألغام والذخائر والأسلحة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة غرب اليمن، وقال الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة - في بيان نقلته قناة العربية الإخبارية - بأن الانفجار وقع في إحدى البنايات السكنية التي يتخذها الحوثيون مخزناً للأسلحة والذخائر وتقع في الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات بشارع الخمسين.

تفاصيل مشروع قانون العمالة المنزلية: تأمين صحي وإجازة شهر

مشروع قانون هو الأول من نوعه، قدمته النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته، والذي يضمن العديد من الحقوق للعمالة المنزلية، ويقنن العلاقة بين العامل وصاحب المنزل، العديد من الوقائع والحوادث شهدها العاملون في الخدمة المنزلية، انتهكت حقوقهم وتعرضوا خلالها للتعذيب والضرب، بل ووصل الأمر إلى الموت والقتل، ولعل أشهرها كان على أيدي بعض الفنانات والتي حكم فيها بحبسهن وتغريمهن، وآخر تلك الحوادث كانت في قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية، والتي تعرض فيها شاب للتعذيب داخل منزل سيدة يقوم بخدمتها، قبل أن يتم العثور على جثته، ومازالت وقائع القضية مستمرة.

ساعات من الرعب والدموع.. القصة الكاملة لتلميذة كفر الشيخ المحبوسة

دقائق مرت ثقيلة على طفلة لم يتجاوز عمرها العاشرة، محبوسة داخل مدرستها عقب انتهاء اليوم الدراسي، تحاول تحطيم الشبابيك والأبواب، إلا أن بنيانها الصغير لايقوى، لاتملك سوى الصراغ تارة والبكاء تارة أخرى، لعل أحداً من المارة في الشارع يسمع توسلاتها ويفتح باب المدرسة لها، عقب إنقاذها من قبل أحدهم، دخلت في نوبة بكاء، بعد ساعة ونصف من الرعب والبكاء المتواصل، الطفلة هيام عصام أحمد أبو الرجالة، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشر "الوطن" قصتها من البداية.

محامي راجح يتراجع عن تمثيله أمام القضاء: تعاطفت مع البنا

قال محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ"شهيد الشهامة"، إنه قرر عدم الدفاع عن المتهم في القضية، لافتا أنه لم يحضر بنفسه أي تحقيق مع راجح، إذ كان يحضر أحد المحامين العاملين لديه بالمكتب، وهو لا يذهب للمحكمة كثيرًا بحكم السن، وأضاف الحسيني لـ"الوطن"، أنه ووالد راجح جيران في مدينة تلا، ومنذ وقوع الحادث لجأ له ليقبل القضية بحكم "الجيرة"، موضحًا أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الكاملة لها، ولم يكن يعلم أن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة بالقاهرة وأمطار الاثنين

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة، بأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على غرب البلاد، الاثنين المقبل، والرياح معتدلة.

4 أفلام مصرية في الدورة الـ 30 من أيام قرطاج السينمائية

مجموعة كبيرة ومميزة من الأفلام ترسم ملامح الدورة الـ 30 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، وتحمل اسم الراحل نجيب عياد، وتحظى السينما المصرية بتواجد واضح خلال المهرجان، يمثل المخرج شادي فؤاد المشاركة المصرية في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بفيلم "حبيب"، بينما خلى قسمي الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من أعمال مصرية، أما فى قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة يعرض الفيلم الوثائقي "في ستوديو مصر" للمخرجة منى أسعد، والروائي "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

كاف ينعش خزينة الأهلي بـ11 مليون جنيه

انتعشت خزينة النادي الأهلي بحوالي 11 مليون جنيه مصري عن طريق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك عن طريق قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة، وقال عماد حلمي، المدير المالي بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن النادي تسلم منذ حوالي 10 أيام، مكافأة وصول الفريق إلى دور الربع نهائي للنسخة السابقة.