عقب غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء اللبناني، على المهلة التي أعطاها رئيس وزراء لبنان للسياسيين، وهي 72 ساعة للخروج من الأزمة الحالية، قائلا إنه كان يطالب منذ 3 سنوات بالإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الحكومة يوم أمس، وحتى اللحظات الأخيرة بيوم الجمعة الماضي كنا نطالب وما زلنا بأن تطبق ولا يتم الكلام عنها فقط، لأننا سمعنا كلاما إصلاحيا كثيرا، ولكن كلما وصلنا لنقطة مفصلية للإصلاحات نرى أحدا يظهر ويعرقل تلك الإصلاحات لمكاسب فئوية أو شخصية.

حاصباني: الحكومة بتشكيلتها الحالية غير قادرة على القيام بإصلاحات

وأضاف نائب رئيس الوزراء اللبناني، خلال مكالمة هاتفية مع إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه هناك ملفات إصلاحية، إضافة للقوانين، موضحا أنه لا يمكن أن يتم إصلاح القوانين في ساعات أو دقائق أو أيام، ولكن قبل ذلك يمكن لهذه الحكومة أن تتخذ خطوات عملية فعلية وتطبق قوانين قائمة وحل مشكلة الكهرباء التي مازالت عالقة منذ 9 سنوات".

وتابع حاصباني أن الحكومة بتشكيلتها الحالية غير قادرة على القيام بإصلاحات، لافتا إلى أن أعضاء الحكومة اختلفوا على نوعية وهوية الإصلاحات التي يجب أن تتم بلبنان.