شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع إدارة التموين في إيتاي البارود، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري، اليوم، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات بيع الأسماك واللحوم والمحلات التجارية، لضبط السلع الفاسدة والمتلاعبين بالدعم، وتمكنت الحملة من ضبط 805 كيلو أسماك فاسدة.

وقال المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، إن إدارة تموين إيتاي البارود، نفذت حملة مكبرة برئاسة أحمد سمك، مدير الإدارة، وبمشاركة أبوالفتوح السيسي، رئيس الرقابة التموينية، ومفتشي الرقابة والطب البيطري، وقوة من مباحث التموين، على محلات بيع الأسماك ومجمدات اللحوم والأسواق والمحلات التجارية ببندر وقرى إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 805 كيلو أسماك فاسدة، و50 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

وحررت المحاضر اللازمة.