نجح فريق مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق وإدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية من ضبط 3 هاربين من حكام بالسجن في قضايا جنائية، وذلك من خلال الحملة التي شنتها القوات على قريتي "عرب الشنابلة" و"بني محمد العقب" بمركز أبنوب، بالإشتراك مع قوات من الأمن العام والمركزي، تحت إشراف مدير الأمن، اللواء أسعد الذكير، حيث جرى ضبط كلا من "ف. س. م. ع"، 23 عاما، مقيم قرية عرب الشنابلة، والمحكوم عليه في قضية جنايات مركز أبنوب لسنة 2018 "سرقة"، بالسجن المؤبد بجلسة 4/ 3/ 2019م، وضبط "ص. ا. م. ع"، 34 عاما، مقيم قرية بني محمد العقب، والمحكوم عليه في قضية جنايات مركز أبنوب لسنة 2018 "سرقة " بالسجن لمدة 15 عاما بجلسة 4 /3/ 2019م

كما ضبط "م. ا. م. ع"، 25 عاما، مقيم قرية بني محمد العقب دائرة المركز، والمحكوم عليه في قضية جنايات مركز أبنوب لسنة 2018 "سرقة"، بالسجن لمدة 15 عاما بجلسة 4/ 3/ 2019م.

جرى تحرير المحضر اللازم للمحكوم عليهم كل على حدة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق ومصلحة السجون والعرض على النيابة العامة.