لقيت طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، اليوم مصرعها إثر سقوطها من الدور الثالث بالمعهد، وجرى نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بإلقاء طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة بدائرة مركز شرطة طلخا بنفسها من المعهد.

وانتقلت سيارة إسعاف، وضباط مباحث مركز طلخا بإشراف الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث المركز، وجرى نقل الطالبة "دنيا. ع. ا"، 21 عاما، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانِ المحلة بمحافظة الغربية، إلى مستشفى المنصورة الدولي، ووصلت جثة هامدة، وجرى حفظها في مشرحة المستشفى.

وبالبحث تبين سقوط الطالبة من الدور الثالث بالمعهد، وجار سؤال زملاء الطالبة لمعرفة سبب إقدامها على الانتحار.

وأكد مصدر أمني أن الطالبة انتحرت بإلقاء نفسها من الدور الثالث بالمعهد الذي تدرس به، فيما قال مصدر مسئول بالمعهد أنها سقطت أثناء جلوسها علي تربزين السلم في الدور الثالث.

وأمرت النيابة العامة لانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .