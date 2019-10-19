دعت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرةً بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقّة، وتدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

وشهد لبنان، أمس الجمعة، لليوم الثاني، على التوالي، مظاهرات ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساسا أزمة اقتصادية خانقة. واندلعت المظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، أمس الأول الخميس بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.

وقطع المتظاهرون، طرقا رئيسية في مختلف المناطق. ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري. وقرر وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب استمرار إغلاق المدارس والجامعات في لبنان، اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي نتيجة استمرار الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثاني لذات الأسباب. وقررت

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري قال في كلمة له، مساء أمس الجمعة، إنه قرر أن يقلب الطاولة على نفسه كي لا تنقلب على البلد، مضيفا: إنه "منذ أكثر من 4 سنوات وأنا أحاول تدوير الزوايا"، موضحا: "أعطي نفسي وقتا قصيرا وهو 72 ساعة ليعطي شركاؤنا جوابا يقنعني ويقنع الذين يعبرون عن الغضب والمجتمع الدولي والا فسيكون لنا كلام آخر".

وأشار الحريري، إلى أن "هناك كثيرين يريدون أن يكون الحريري كبش محرقة والبعض رموا زعرانهم علينا"، وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "أي شعب يواجه أداء سياسيا كالموجود منذ أشهر وسنين تكون ردة فعله الغضب وربما جهات داخلية سعيدة بالذي يحصل وركبت موجة التظاهرات وهذا لا يلغي أن هناك وجعا حقيقيا انفجر".

وتابع الحريري: "بدل التركيز على معالجة العجز والإصلاحات نتجه الى تصفية حسابات في الداخل والخارج"، مضيفا: "لم يبق مماطلة الا ووضعت في وجهي منذ تشكيل الحكومة، وأوضح المسؤول اللبناني، أن الاصلاحات لا تعني الضرائب بل تعني تغيير الطريقة التي يعمل فيها لبنان بكل القوانين.

وأشار الحريري، إلى أن لبنان يمر بظرف عصيب ووجع اللبنانيين حقيقي و"أنا مع كل تحرك سلمي لكن الأهم كيفية تقديم الحلول ومعالجة الأزمة"، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.