نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 33

شبين الكوم 21 33

طنطا 21 32

دمنهور 20 32

الإسكندرية 19 32

بلطيم 19 30

مطروح 20 27

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الإسماعيلية 19 32

السويس 21 33

العريش 20 29

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 25 32

الفيوم 21 33

بني سويف 20 34

المنيا 20 34

أسيوط 19 36

سوهاج 20 37

قنا 21 37

الأقصر 22 37

أسوان 23 38

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 39

المدينة 23 38

الرياض 22 35

المنامة 28 35

أبو ظبي 26 36

الدوحة 28 35

الكويت 23 38

دمشق 12 28

بيروت 23 28

عمان 13 26

القدس 16 24

غزة 20 29

بغداد 21 36

مسقط 26 32

صنعاء 08 24

الخرطوم 27 38

طرابلس 20 28

تونس 20 30

الجزائر 17 25

الرباط 10 20

نواكشوط 22 32