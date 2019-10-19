افتتح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عيادة الجهاز الهضمي والكبد، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي ومناظير القنوات المرارية بمستشفى أسيوط العام.

وقال حافظ إن الافتتاحات تأتى في إطار أعمال التطوير الجارية، واستمراراً للإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في القطاع الصحي بأسيوط تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وللجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه عقب الافتتاح جرى استقبال وفحص الحالات المرضية المترددة على المستشفى والعيادات الخارجية بها، وكذا مباشرة ومناظرة الحالات وإجراء المناظير لبعض الحالات في وجود لفيف من الأطباء وطاقم التمريض المعاون والمتدرب بكفاءة عالية.

حضر الافتتاح الدكتور حسين الأمين، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفيات جامعة أسيوط، واستشاري المناظير المشرف العام على وحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمحافظة.