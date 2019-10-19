قرر مجلس العموم البريطاني في جلسته الاستثنائية، اليوم، إرجاء التصويت على اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأول الخميس.

وصوت المجلس على إلزام الحكومة بتمديد موعد البريكست، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست.

وكان البرلمان البريطاني افتتح، صباح اليوم، جلسةً استثنائية مخصصة بشكل كامل لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المقرر في 31 أكتوبر الجاري.

وينبغي أن يصوّت النواب على اتفاق "بريكست" الذي توصّلت إليه لندن وبروكسل في اللحظة الأخيرة، أمس الأول الخميس.

وتبدو النتائج متقاربة للغاية أثناء هذه الجلسة الأولى من نوعها منذ حرب جزر فوكلاند قبل 37 عاماً.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناشد في وقت سابق اليوم، النواب تبني اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل لكن يمكن للبرلمان تأجيل قراره التاريخي في اخر لحظة مخاطرا بعودة حالة من عدم اليقين قبل 12 يوما فقط من موعد بريكست المحدد في 31 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، عند افتتاح جلسة تاريخية للبرلمان، إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، يشكل "طريقة جديدة للمضي قدماً" بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، محذرا من أن أي تأجيل جديد سيكون "غير مجد ومكلفا ومدمرا".

وأشاد جونسون بـ"اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا"، داعيا النواب إلى "التجمّع وجمع البلاد" وتبني الاتفاق. ووصف التصويت المرتقب السبت بأنه "فرصة تاريخية لتحقيق بريكست" و"السماح للبلاد بالمضي قدماً".

وبذل جونسون جهودا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون. وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق الذي يُفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.