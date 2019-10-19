رامي عياش ينتقد نكتة ساويرس عن مظاهرات لبنان: تقيلة منك

رد الفنان اللبناني رامي عياش بتغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، على رجل الأعمال نجيب ساويرس بعدما كتب عبر حسابه الشخصي نكتة اليوم، "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

وقال عياش: "صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة".

كان لبنان شهد مظاهراتٍ شعبية ضخمة احتجاجًا على الإجراءات التقشفية وفرض الحكومة رزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات تطبيق واتسآب.

وعلى الرغم من أن الحكومة تراجعت عن الرسوم الأخيرة، فإن المتابعين للشأن اللبناني يأكدون أن الغضب الشعبي الذي يشهده لبنان تحصيل حاصل للفساد السياسي وتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وأن لبنان قد يكون على أعتاب أزمة لن يكون الخروج منها سهلا وسريعا.