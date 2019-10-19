افتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، المعرض الأول للتمور بالمحافظة، بمقر الوحدة المحلية بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، بالتنسيق بين جمعية تنمية المجتمع ببيهمو، ومشروع جمعيات المنتجين الداعمة للمزارعين والمناطق الريفية بشمال أفريقيا، وكلية الزراعة بجامعة الفيوم.

شهد فعاليات المعرض المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور كمال غلاب، وكيل معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والدكتور كريم أسامة الشعراوي، استشاري النخيل بمشروع جمعيات المنتجين.

وتفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشمل عدداً من أنواع التمور التي تشتهر بها الفيوم مثل السيوي، والأمهات، والحياني، والعسل بأنواعه، فضلاً عن مُصنعات ومنتجات النخيل، والأسمدة والمخصبات الزراعية، وأشاد المحافظ، بجودة المعروض من المنتجات، وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في المعرض، والقائمين على التنظيم.

وأكد أهمية إقامة مثل هذه المعارض لدورها في تقديم الدعم الفني والتسويقي لمنتجي ومصنعي التمور، مشيراً إلى أهمية التكاتف في فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات، لافتاً إلى حرص المحافظة على تشجيع مبادرة القرى المنتجة، ودور مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة في فتح منافذ تسويقية، ومعارض لمنتجات هذه القرى بجميع مراكز المحافظة، والمساهمة في فتح مجالات للتصدير لتميز هذه المنتجات بالجودة العالية.

وجدد محافظ الفيوم، تأكيده على ضرورة دعم الاقتصاد بتشجيع الشباب، وربات البيوت على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر حتى تكون مصدراً إضافياً للدخل لكل أسرة، كما تفقد المحافظ منطقة عرض الفطير البلدي المقامة على هامش المعرض، ووجه المشاركين في الندوة التوعوية التي أقيمت على هامش المعرض، بضرورة تعليم الفتيات والتصدي لمشكلتي الزواج المبكر والزيادة السكانية.

واستعرض وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، ملامح مشروع جمعيات المنتجين الداعمة للمزارعين والمناطق الريفية – شمال افريقيا، الذي يهدف إلى تحسين إنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي، وتحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في الأسواق المحتملة، وتطوير وتأمين عرض الخدمات الإقتصادية للمزارعين.

وقال وكيل المعهد، إن المشروع يستهدف تحسين جودة الإنتاج الزراعي لمنتجات النخيل بقرى بيهمو، والكعابي، والإعلام بمركز سنورس، ومحصول الزيتون بمركز يوسف الصديق، ومحصولي المانجو والكمثرى بمركز أبشواي، إضافة إلى مكون ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم المؤسسي للجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات الصغيرة.

حضر الافتتاح، كلا من مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، وقاعدة البيانات الزراعية "أكبر تجمع للشركات الزراعية"، بمشاركة 18 جمعية ومؤسسة لإنتاج وتغليف وتصنيع التمور، وإنتاج شكائر حفظ التمور ومبيدات معالجة سوس النخيل بالمعرض.