زار الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، يرافقه فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، والوفد الرسمي المرافق له، حدائق المنتزه، مساء اليوم، وذلك استكمالًا للزيارات الميدانية التي أعدتها محافظة الإسكندرية، لاستقبال الفوج السياحي المقبل في أول رحلة بحرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة.

وأجرى المحافظ وعمدة باڤوس والوفد المرافق جولة تفقدية لحدائق المنتزه الأثرية زاروا خلالها الصوبة الملكية التي تحوي نباتات الظل والنباتات الاستوائية النادرة التى تتعايش مع طبيعة مناخية خاصة، وزهورا منذ عهد الملك فؤاد الذى قرر إنشاءها لاستكمال وسائل الترفيه الطبيعية له ولأسرته الملكية، عام 1934، كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية من أمام قصر الحرملك.

وأعرب الوفد عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات المتنوعة، مقدمين الشكر لمحافظ الإسكندرية وجميع القيادات والمنظمين، على هذا التنظيم الرائع لهذه الزيارة التي جاءت نتيجة لجهود متبادلة بين الجانبين، لتجني ثمارها اليوم بهذه الرحلة التي استمتع بها جميع الوفد.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد، ومسؤولي السياحة بالإسكندرية .