قال أواديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني، إن المقترح الذي سيقدمه رئيس الحكومة سعد الحريري، سيشمل تخفيضات تصل لـ 50% في رواتب رؤساء وأعضاء الحكومة والجمهورية والوزراء والنواب، مشددًا في الوقت ذاته على أن الشعب اللبناني لم يعد يتحمل الضغوط الاقتصادية.

وأضاف كيدانيان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن ما تقدم كان اقتراحا شخصيا منه، خلال مناقشة موازنة عامي 2019 و2020، كما شاركه بعض الوزراء هذا الطرح.

وتابع: "أتمنى أن يكون هذا الإجراء مرضيًا للجماهير التي هي في حالة غليان وتتظاهر للمطالبة بحقوق متواضعة للغاية من التعليم والرعاية الاجتماعية، وأعتقد أن أمورًا عديدة ستكون موجودة في الورقة وتؤدي إلى انسحاب من الشارع وإعطاء فرصة أخيرة لكي تثبت القيادة السياسية اللبنانية أنها قادرة على تحمل المسؤولية وإعادة الانتظام إلى الحياة الاقتصادية في لبنان".