قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني سابقا، إن التظاهرات التي يشهدها الشارع اللبناني حاليا لم تكن وليدة اللحظة، حيث إن لبنان خلال الثماني سنوات الماضية على الأقل لم يستطع أن يحقق أي زيادة محسوسة في النمو الاقتصادي، بل كان يتراوح بين 1% إلى ما دون الصفر، موضحًا أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن لبنان يشهد زيادة كبيرة في عجز مستويات الموازنة والخزينة، والعجز الكبير أيضًا في ميزان المدفوعات، موضحًا أن الظروف السياسية التي شهدها لبنان كان لها دور في تلك الانتكاسة ومنها القبضة الحديدية التي مارسها حزب الله على الدولة اللبنانية.

وتابع: "بسبب الميليشيات في لبنان، والحزبية والطائفية أصبحت لبنان أشبه بدويلات صغيرة تأكل من صحن الدولة اللبنانية".