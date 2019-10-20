أكد فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني سابقا، أن الوضع في لبنان دقيق للغاية، ويتطلب حنكة وحكمة من قبل المسؤولين، تتلخص في الاستجابة لمطالب المواطنين الذين يريدون حكمًا رشيدا، وحكما فيه حوكمة صحيحة ، والحرص على مصالح اللبنانيين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "السنيورة"، أنه يّجب أن تُعطى المسؤولية للمسؤولين ذوي الكفاءة والذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة الفرصة لتحمل المسؤوليات، لا لتقاسم الحصص بينهم، لأن ذلك تعد إعطاء المسؤولية لمن ليس لهم الكفاءة وولائهم ليست للوطن وليس للمواطنين بل الولاء لمن يعينهم، وهذه هي المشكلة التي تُعاني منها لبنان، وكذلك هذه أطر حلها.

وتابع : "لا أقول أن ذلك عمل سهل، ولكن القضية أكثر صعوبة وأكثر خطورة".