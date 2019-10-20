تقدم "الوطن" لمتابعيها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتحتل مباراة الزمالك قمة ما بحث عنه المصريون:

الزمالك ضد المقاولون

وسجل زيزو هدف الزمالك الثاني الذي ضمن للأبيض الفوز على المقاولون العرب بالدوري الممتاز اليوم بالجولة الخامسة.

وتصدر نادي الزمالك جدول الدوري المصري، مؤقتا، بعد تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الثاني للمباراة أحداثا مثيرة منها حالتي طرد واحدة للاعب فرجاني ساسي "نادي الزمالك"، والثانية للجزائري سيف الدين الجزيري "نادي المقاولون".

وسجل ثنائية الزمالك اللاعب فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، فيما أحرز اللاعب محمد سالم هدف نادي المقاولون، في المباراة التي منحت نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة.

وحل المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

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قال خالد الغندور نجم فريق نادي الزمالك السابق، إن لاعبي المقاولون العرب اعتادوا اللعب ضد فريق الأهلي باستهتار، في نفس الوقت الذي يواجهون به الزمالك بحماس وعصبية مبالغ بها.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم على نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف الغندور، خلال تقديمه لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المقاولون لعبت ضد الأهلي في نهاية الموسم الماضي بمنتهى الأريحية وبرود الأعصاب رغم إنها كانت مباراة حاسمة في عمر الدوري، وظهر عماد النحاس في مواجهة الأهلي بمنتهى الهدوء".

وتابع نجم الزمالك السابق: "على النقيض تمامًا كان حال المقاولون العرب أمام الزمالك، عصبية زائدة ومبالغ بها طوال المباراة من لاعبي المقاولون، واعتراضات على حكم المباراة في كل كبيرة وصغيرة، رغم إنه مكانش في حالات مؤثرة تستدعي الاعتراض".

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برشلونة

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره فريق إيبار، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب البلدي إبوروا، معقل إيبار، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" للموسم الجاري 2019-2020.

واستطاع الفرنسي أنطوان جريزمان تسجيل الهدف الأول في مرمى إيبار بعد تمريرة طولية رائعة من مواطنه ليجنليه لينفرد جريزمان بالمرمى ويسعدد على يمين حارس إيبار معلنا الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة 13.

وجاء الهدف الثاني للبارسا عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 59 بعد لعبة رائعة وجملة جماعية بين ثلاثي مقدمة هجوم البلاوجرانا، إذ مرر سواريز الكرة لجريزمان، الذي مهددها أمام ميسي ليسدد البرغوث الأرجنتني في المرمى معلنا الهدف الثاني.

وتمكن لويس سواريز من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعدما انفرد ميسي بالمرمى إلا أنه آثر التمرير لزميله الأوروجواياني الذي سدد في المرمى الخالي معلنا ثالث أهداف البلاوجرانا.

وكان برشلونة قد أجرى تبديلا بين الشوطين بخروج سيرجي روبرتو ونزول سيميدو بسبب إصابة روبرتو، الذي يُعاني من بعض الانزعاج في الركبة اليسرى، وينتظر برشلونة المزيد من الاختبارات لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

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يوفنتوس

حقق فريق يوفنتوس انتصارًا صعبًا وبشق الأنفس على ضيفه بولونيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

سجل ثنائية اليوفي كلًا من: كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19، وميرالم بيانيتش بالدقيقة 54.

على الجانب الآخر، سجل هدف بولونيا الوحيد دانيلو في الدقيقة 26.

ونجح رونالدو في افتتاح النتيجة للسيدة العجوز في الدقيقة 19، بعد هجمة نفذها أليكس ساندرو، لتصل الكرة إلى لاعب وسط اليوفي رابيو الذي حاول تمرير الكرة قبل أن يقطعها لاعب بولونيا بشكل خاطئ وتصل إلى رونالدو الذي توغل وسدد كرة صاروخية سكنت شباك الفريق الخصم.

وتمكن بولونيا من تعديل النتيجة في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى لمست لاعب بولونيا مباي بالرأس ووصلت إلى دانيلو الذي سدد كرة قوية في شباك حارس اليوفي المخضرم جانلويجي بوفون.

وفي الدقيقة 54 من زمن تلك المواجهة، تمكن صانع الألعاب الدولي البوسني بيانيتش من إضافة ثاني أهداف يوفنتوس، بعد أخطاء دفاعية بالجملة من لاعبي بولونيا، انتهت بتسديدة ضعيفة من رونالدو ارتطمت بأقدام مدافعي بولونيا، لترتد إلى بيانيتش الذي سدد كرة قوية على يمين حارس مرمى بولونيا.

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