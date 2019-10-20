أنفاق بورسعيد الجديدة.. "حلم طال انتظاره"

عرض الإعلامي عمرو أديب، تقريرا تليفزيونيا من داخل أنفاق بور سعيد الجديدة، يرصد التشغيل التجريبي لها، وأهميتها في القضاء على الزحام وطوابير دخول الأفراد والبضائع لسيناء في 20 دقيقة فقط، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وذكر المهندس محمود سلطان، مدير تنفيذ الأعمال بمصنع الحلقات الخرسانية، إن جسم النفق عبارة عن حلقات خرسانية تم صبها ونقلها للمصنع، وهي تقوم بتبطين جسم النفق بالكامل، مشيرا إلى نفق طوارئ آخر أسفل نفق السيارات.

بينما قال المهندس محمد المنتصر، نائب مدير الموارد البشرية بشركة مقاولات، إن المشروع بدأ بـ 6 آلاف عامل ومشرف وفني ومهندس، و 10% خبرات أجنبية، وانخفضت نسبة الأجانب لـ 5% منتصف المشروع.

المنتصر أكد أن "أنفاق بورسعيد.. حلم طال انتظاره، قبل أن يتحقق على أرض الواقع، وسط فرحة عارمة بين الأهالي، مع إعلان التشغيل التجريبي للأنفاق التي تصل بين جنوب وشرق المدينة، ومنها إلى شمال سيناء، ليعم العمران فى أرجاء المنطقة بخلق شرايين جديدة تسهل حركة النقل والتجارة من وإلى البوابة الشرقية لمصر".

المهندس حسن قرنى، نائب المدير التنفيذي لأنفاق بورسعيد، أكد أن التشغيل التجريبي للأنفاق جرى بعد الانتهاء من فتحات الخروج الجانبية، التي تسمى فتحات الهروب، إلى جانب الانتهاء من اللوحات والأسهم الإرشادية للسيارات وأماكن الممرات وطفايات الحريق، وغيرها من العلامات المهمة لإرشاد السيارات، فضلاً عن انتهاء عمل الأسفلت النهائى لأرضية النفق، وكذلك الانتهاء من تشطيبات أعمال الكهرباء والكهروميكا، وربطها بأجهزة الكمبيوتر، كما تم تنفيذ مخارج النفق وبوابات الدخول والخروج، والتحصيل، وأجهزة الكشف على السيارات.