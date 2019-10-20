أعلنت وزارة الصحة والسكان أنّ 20 مليونا و828 ألفا و895 سيدة، انتفعن من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال العام المالي 2018/2019، في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الزيادة السكانية غير المنضبطة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي قبل قليل أنّ من ضمن المنتفعات مليونين و819 ألفا و176 سيدة حصلن على الخدمة لأول مرة "جديدة"، و17 مليونا و735 ألفاً و246 مترددة، لافتة إلى أن عدد الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة في الفترة ذاتها بلغ 20 مليونا و554 ألفا و422 منتفعة بنسبة 17% أعلى مقارنةً بالعام المالي السابق.

صرف 6 ملايين حبة أحادية ومركبة ومليون ونصف واق ذكري

وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنّه تم صرف نحو 23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة تضمنت 142 ألفا و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفا و239 لولب، 15 مليونا و118 ألفا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليون و506 آلاف و395 واقيا ذكريا.

6 آلاف عيادة ثابتة ومتنقلة لخدمات تنظيم الأسرة في مصر

وأضافت السنباطي أنّه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5 آلاف و925 عيادة ثابتة ومتنقلة، لتغطية جميع المناطق العشوائية والنائية والمحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية، والتركيز على محافظات الصعيد لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، للعمل على رفع معدلات الاستخدام وخفض الاحتياجات غير الملباة، مؤكدةً تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات المتنقلة، حيث تم تقديم الخدمة لــ979 ألفا و463 منتفعة، ولـ138 ألفا و643 منتفعة من خلال 789 قافلة صحة إنجابية.

قطاع تنظيم الأسرة: نعمل لخفض نسبة المواليد لـ3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020

ولفتت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أنّ العمل جارٍ على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030، من خلال إتاحة خدمات تنظيم أسرة فعالة وآمنة لكل سيدة مصرية دون تمييز، وتأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة في جميع أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، وتوفير مخزون استراتيجي منها يتراوح بين 6 أشهر وسنة، فضلا عن التحسين المستمر لجودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بالقطاع الحكومي والأهلي، ودعم الشراكة مع الجهات التي تعمل في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة والتسويق الاجتماعي لوسائل تنظيم الأسرة من خلال جميع وسائل الإعلام، والقنوات المرئية والمسموعة.

20 مليون زيارة تنفيذية ومليون ندوة تثقيفية لخدمات تنظيم الأسرة

وفي مجال التسويق الاجتماعي لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قالت السنباطي إنّه تم تنفيذ نحو 20 مليون زيارة منزلية ومليون ندوة تثقيفية بواسطة الرائدات الريفيات، لعمل التوعية المجتمعية للسيدات وزيادة الطلب على الخدمة، إذ تم تحويل 11 ألف منتفعة لعيادات تنظيم الأسرة، وعقد 15 دورة تدريبية للرائدات الريفيات على برنامج تمكين المرأة المصرية، ونفذن 360 جلسة تمكين للمرأة بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والإسماعيلية)، وتجهيز 33 نادي مرأة بـ5 محافظات كمرحلة أولى.

ولفتت إلى أنّه جار تجهيز 9 محافظات أخرى في إطار تطوير وتفعيل دور نوادي المرأة الملحقة بالوحدات الصحية لتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة ورفع معدلات الاستخدام من خلال المداخل التنموية مثل تعلم بعض الحرف اليدوية وأعمال الخياطة والتطريز والمهارات الحياتية، إضافة إلى إكساب السيدات مهارات الحرف اليدوية التي تدر عليهن عائداً مادياً لرفع المستوى الاقتصادي للمرأة، وفتح 821 فصل محو أمية بنوادي المرأة بالمحافظات لـ88 ألفا من الدارسات.

وأكدت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة عقد 817 دورة تدريبية للأطباء والممرضات وفرق الإشراف على أحدث المعايير القياسية العالمية، لتقديم الخدمة في عدد من الدورات الإكلينيكية الأساسية والمتقدمة، وكذلك الدورات الفنية والنوعية والتخصصية مثل السونار ومنع انتشار العدوى والتدريب على المشورة، وافتتاح 10 عيادات جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمعهد القلب القومي بإمبابة، وبمستشفيات جامعة سوهاج، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالجيزة، وجامعة الأزهر بأسيوط، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجامعة عين شمس، والفيوم الجامعي، وجامعة جنوب الوادي بقنا، وجامعة جنوب الوادي بأسوان، ومستشفى الشرطة بالإسكندرية.

وتستقبل الوزارة استفسارات المنتفعات من خلال الخط الساخن المجاني (08008880800) والرد على شكاواهن، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، بواسطة نخبة من أخصائيات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.