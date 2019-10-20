تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، مبادرة بعنوان "حياة جديدة" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تطبيق القانون الجديد لهم.

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّ قضية ذوي الإعاقة تجد حاليًا دعمًا سياسيًا لتكثيف الجهود الخاصة بها، تزامنًا مع تحول استراتيجي يتضمن الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ للفرص، مضيفة أنَّ الوزارة تقدم خدماتها في مجال التأهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقات.

نخدم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر 640 مؤسسة.. وجار تطوير 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا لمكاتب التأهيل والتي يبلغ عددها 220 مكتبًا على مستوى الجمهورية سواء من البنية التحتية للمكاتب والعنصر البشري القائم عليها نحو تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مكاتب التأهيل إلى نظام خدمات "الشباك الواحد"؛ يحصل من خلاله المواطن من ذوي الإعاقة على كل الخدمات حرصًا على التوسع في الخدمات المقدمة وتميزها.