كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطوات الحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفوري للمستثمرين، وتشمل ما يلي:

تأسيس شركة تتضمن النشاط الاستثماري المطلوب "عمراني – خدمي".

استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مراجعة جهاز المدينة.

تقديم طلب للهيئة بخصوص القطعة المطلوبة، ويكون مدعمًا بمستندات الشركة مع سداد الرسوم.

في حالة كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الإلكتروني للهيئة يتم إدراجها بالموقع لمدة 15 يومًا للنظر في وجود تزاحم عليها من عدمه.

سداد 10% من قيمة الأرض كجدية حجز واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة على التخصيص.

سداد نحو 15% من قيمة الأرض بعد التخصيص تمهيدًا للاستلام وبدء التنفيذ.



ضوابط التخصيص الفوري لقطع الأراضي بجميع المدن الجديدة:

يتم تقديم طلب مستوفٍ مع سداد مصاريف الدراسة.

في حالة التزاحم يتم المفاضلة بين الطلبات وفقًا لما يلي (السداد بالدولار – تنفيذ المشروع في مدة أقل – الشهرة العالمية – وأخيرًا الاحتكام للقرعة).

يشترط استيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.

خطوات الحصول على قطع أراضٍ بالمدن الجديدة:

- إنشاء شركة (مساهمة – تضامن – أفراد) وفقًا للقواعد، وتتضمن في أغراض إنشائها النشاط المطلوب إقامته على سبيل المثال (مقاولات عامة – إنشاء وتشغيل مدارس – إنشاء وتشغيل جامعات – إنشاء وتشغيل مستشفيات – وغيرها).

- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بموقع الهيئة الإلكتروني من هنـــــــــا، أو عن طريق مراجعة جهاز المدينة المختص.

- يتم تقديم طلب للهيئة لتخصيص قطعة الأرض مع تضمين الطلب بيانات القطعة (المدينة – توصيف الموقع – المساحة – النشاط)، وتقديم ما يفيد بسداد مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، وفقًا للفئات التالية (الأنشطة العمرانية المتكاملة "عمراني متكامل - قري سياحية" بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة - الأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة - باقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة)، ويتم تقديم الطلب على ورق الشركة وممهور بخاتمها أو من صاحب الشأن، وفي حالة الإنابة يجب إرفاق صورة التوكيل.

- في حالة كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الإلكتروني للهيئة، يتم إدراجها بالموقع لمدة 15 يومًا للنظر في وجود تزاحم على قطعة الأرض من عدمه (وفقًا للضوابط)، ويتم مخاطبة الشركة (المتقدمة أو المنتهية المفاضلة إليها في حالة التزاحم).

- سداد 10% من قيمة الأرض تمثل جدية حجز خلال 30 يومًا (كحد أقصى) من تاريخ المطالبة، واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للتخصيص.

- بعد استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، تلتزم الشركة بسداد باقي مقدم حجز قطعة الأرض (نحو 15%) من قيمة الأرض، وذلك في حالة السداد على أقساط بالفوائد، أو سداد كامل ثمن الأرض، واستلام الأرض والشروع في التنفيذ.

المستندات المطلوبة والواجب استيفاؤها من قبل الشركة قبل الموافقة على تخصيص قطعة الأرض، تضم ما يلي: