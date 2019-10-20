تطور جديد في محاكمة راجح: عنده أخ توأم.. ومحامي البنا: سأكشف سنه الحقيقي

قال المحامي نضال مندور محامي أسرة محمود البنا، إنَّ أحد المحامين بالجلسة كشف مفأجاة عن وجود شقيق توأم للمتهم الأول محمد راجح، مبينًا أنَّه طالب هيئة المحكمة بالتأكّد عمر راجح الحقيقي عن طريق الأحوال المدنية وبلاغ الولادة الخاص به وأوراقه بالمدرسة.

وأكّد محامي أسرة محمود البنا، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ المدعي بالحق المدني طالب الاستفسار من الأحوال المدنية عما إذا كان للمتهم شقيق توأم من عدمه، مشددًا على أنَّ "كل همه الفترة المقبلة هو إثبات السن الحقيقي للمتهم"، مؤكّدًا أنَّ الجلسة المقبلة ستشهد قرارًا حاسمًا في القضية.

دفاع البنا: الجلسة المقبلة ستشهد قرارًا حاسمًا في القضية

كانت واقعة مقتل "البنا" أثارت اهتمام الرأي العام، وانتشر بشأنها الكثير من الأقاويل التي أطلقها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أهمها التلاعب في شهادة ميلاد المتهم ليفلت من عقوبة الإعدام، وأن عمره الحقيقي أكبر من 18 عاما.

وقررت محكمة جنايات الطفل، صباح اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث أغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

يُشار إلى أنَّ المحاكمة تأتي عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيسبوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".