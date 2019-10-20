بدأت محكمة جنايات الطفل قبل قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم شهيد الشهامة.

وانطلقت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الحالي، أمام محكمة جنايات الطفل بالمنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وأغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة بحواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتأتي المحاكمة عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيس بوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".