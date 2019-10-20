هنا شيحة تدعم تظاهرات لبنان ببيت شعر لـ أبي القاسم الشابي

دعمت الفنانة هنا شيحة الشعب اللبناني، خلال تظاهراته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت هنا، صورة لعلم لبنان وعلقت عليها: "لبنان أقوى بقوة شعبه، إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر".

يذكر أن هنا شيحة من أصول لبنانية، حيث إنها ولدت لأب مصري وأم لبنانية.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.